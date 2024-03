A szervezőknek teljesen elment az eszük – Még a csecsemőknek is teljes áru jegyet kell venni a párizsi olimpián

A rendezők így akarják megakadályozni, hogy a szülők elhozzák a négy éven aluli gyerekeiket az nyári játékokra.

Hatalmas felháborodást keltett az a tény, hogy a párizsi olimpiára minden korosztály teljes áru jeggyel mehet be – írta a sportal.blikk.hu. A döntés alapján tehát a néhány hónapos babáknak is ki kell fizetni az árat, még ha nem is foglalnak el egy helyet.

A lap úgy tudja, hogy több szülő is panaszkodott, hogy – az akár két évvel ezelőtt megvett jegye óta – újabb taggal bővült a család, és az újszülöttet nem tudják vagy nem akarják otthon hagyni.

Az olimpiai központ/Fotó: MTI/EPA/Keystone/Laurent Gillieron

Ráadásul az sem biztos, hogy maradt még hely az új jövevényeknek. A szülők a szervezőkhöz fordultak, de nem várt választ kaptak.

„A szülők vegyék figyelembe, hogy lehet, az arénák hangulata és környezete nem tesz jót ennyire kiskorú jóléte számára. Nem ajánljuk, hogy elhozzák a négy éven aluli gyerekeiket az olimpiára” – fogalmaztak a szervezők az AFP-nek.

Korábban, 2012-ben a londoni olimpián a koruknak megfelelő pénzt kértek el a szervezők, vagyis egy hétéves gyerekre hét fontot kellett fizetni, akik még nem tudtak járni, nekik ingyenes volt a belépés. A 2016-os riói és a 2020-as tokiói olimpián pedig kedvezményesen vehettek részt gyerekek, tanulók és mozgássérültek.