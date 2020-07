Újra élet tölti be a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot: Grand Opening, Köszönet Gála a Margitszigeten pénteken

Világsztárokkal indul a nyár a Margitszigeti színházban. Rost Andrea és Piotr Beczala opera és operett koncertjével nyitja meg szezonját a budapestiek kedvelt nyári teátruma a Margitszigeten.

Az idei, rövidebbre tervezett szezonban is széles a műfaji választék: opera, operett, musical, filmzenei és könnyűzenei koncertek is helyet kaptak a kínálatban. Vidnyánszky Attila új rendezésében mutatják be Erkel Ferenc operáját a Bánk bánt, címszerepben Molnár Leventével. Rossini vígoperája, A sevillai borbély sztárvendégei Annalisa Stroppa és a Giorgio Caudoro, valamint a közönség örömére megérkezik a Margitszigetre az Elisabeth musical, Emir Kusturica és a No Smoking is – olvasható a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. közleményében.

Folytatódnak a népszerű irodalmi séták, és a családi programok: az Interaktív meseszínpad, a reneszánsz délelőttök, és újdonságként szerepelnek a kínálatban a Koraesti térzene koncertek a Margitszigeten. Ezen a nyáron is könnyű és tartalmas szezont kínál a Margitszigeti nyár.

A kormány rendelkezése szerint

a pandémiás veszélyhelyzet véget ért, és ezzel a színházakba, a nyári idény szerint különösképpen a szabadtéri színpadokra végre visszatérhet az élet.

A művészek és a közönség újra találkozhatnak Budapest zöld szívében, a lombkoronák árnyékában elhelyezkedő impozáns Margitszigeti Szabadtéri Színpadon – emlékeztet a közlemény.

2020. július 17-én újra nyit a marghitszigeti szabadtéri színpad, egy igazán nagyszabású gálakoncerttel, ahol a két világhírű operaénekes Rost Andrea és Piotr Beczala népszerű és közkedvelt opera és operett slágerekkel örvendezteti meg a közönséget.

Verdi, Puccini, J. Strauss, Lehár és Kálmán Imre színpadi műveinek legnépszerűbb áriáinak és duettjeinek dallamai csendülnek fel a szabadtéren. A Magyar Állami Operaház Zenekarát Halász Péter, a Magyar Állami Operaház korábbi főzeneigazgatója, a Hamburgi Állami Operaház állandó karmestere vezényli.

A megnyitó előadással a Margitsziget vezetése köszönetét kívánja kifejezni a rendkívüli megpróbáltatásban, a járványhelyzetben helytálló minden érintettnek, az egészségügyben dolgozóknak, a döntéshozó és a koordinatív vezetőknek, minisztériumoknak, a Semmelweis Egyetemnek, járványkórházaknak, a Kormánynak, és nem utolsó sorban az eddig otthon marad közönségnek.

A színház vezetése a már megtervezett programokból, valamint új eseményekből, koncertekből és előadásokból egy újraépített nyári repertoárral kívánja megszólítani és beinvitálni a közönséget.

Új időpontra és a korábban már meghirdetett sztárvendégekkel sikerült egyeztetni Rossini: vígoperáját, A sevillai borbély-t. A zeneszerző egyik legkedveltebb és legtöbbet játszott művének sztárvendégei Annalisa Stroppa és a Giorgio Caudoro, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kocsár Balázs vezényli.

A nagyszínpadon az augusztus 20-ai állami eseménysorozat előestéjén, augusztus 19-én mutatják be Vidnyánszky Attila rendezésében Erkel Ferenc nemzeti operáját a Bánk bán-t. A Coopera-val közös bemutató szereposztásában Molnár Levente, Mester Viktória, Fischl Mónika, Kálmándy Mihály, Kováts Kolos, Boncsér Gergely lépnek színpadra. Az előadás a Kolozsvári Magyar Opera kiváló zenekara, kórusa és balettkara közreműködésével kerül színre, a zenekart Kesselyák Gergely vezényli.

Ezen a nyáron is – a színház nyitásával együtt – elindulnak a Színházi hajójáratok. Sok család örömére és kérésére szombaton és vasárnap délelőttönként újra lesznek ingyenes családi és gyerekprogramok, a Szent Margit romok Reneszánsz délelőttjei, és az irodalmi – zenés séták a Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen kerülnek megrendezésre.

Az idei évadban – mely mindenképp rendhagyó – a szeptemberi indián nyár is tartogat még eseményeket, többek között Lévay Szilveszter-Michael Kunze: Elisabeth című musicalje kerül bemutatásra. Az Erzsébet császárné és magyar királyné életét alapul vevő történetet feldolgozó nagyívű musical szeptemberben két alkalommal lesz látható a Margitszigeten.

A régóta várt találkozásra a közönség és a művészek között – a klasszikus zenei és könnyűzenei produkciók mellett – más formában is nyílik lehetőség. A Margitszigeti színház vezetése és a Nemzeti Filharmonikusok egy újdonsággal is készül kiegészíteni a rendhagyó nyári évad kínálatát. Professzionális komolyzenészekből alakult mini zenekarok adnak hat alkalommal ingyenes koncertet, kifejezetten ezen alkalmakra összeállított, a helyszínnek és alkalomnak megfelelő klasszikus repertoárból válogatva. A Margit kolostor árnyas kertjében „Koraesti térzene” címmel délután 5 órakor kezdődnek a zenei események.

A Margitszigeten a július közepétől szeptember közepéig tartó nyári színházi szezonban bemutatásra kerülő tervezett további események: „Fellini 100” Nino Rota filmzénéiből összeállított koncert az Óbudai Danubia Zenekarral, a könnyedebb populáris zenei kikapcsolódást kedvelőknek ajánlva Emir Kusturica és a No Smoking zenekar koncertje, a Geszti Péter és a barátai koncertje, és visszatérőként a Budapest Bár koncertje. A nyár és a Margitsziget nincs Fenyő Miklós nélkül. Augusztus utolsó szombatján élvezheti a közönség a zenész és társai pergős Maszkabál címet kapott nagykoncertjét.

A színház eddigi és további célkitűzése: széleskörűen kiszolgálni a közönség igényeit a Margitsziget zöldfelületben gazdag, pazar helyszínein, a tartalmas kikapcsolódásra hívni a művészetet hiányoló vendégeket.

A Margitszigeti Szabadtéri Színház vezetése felkészült, és fokozott figyelmet kíván fordítani a hatályos egészségügyi és biztonsági előírások betartására, vendégei biztonságérzetének erősítése és így felszabadult élményszerzése érdekében.

Forrás, cikk- és címlapkép: Margitszigeti Színház Nonprofit Kft.