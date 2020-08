Várkonyi Andrea hiába várja az udvarlókat

A mesterfodrász Zsidró Tamással való szakítása óta ismét partner nélkül van Várkonyi Andrea.



Fotó: Facebook/Várkonyi Andrea

A csinos tévés a Blikknek adott interjújában azt mondta, úgy érzi, félnek tőle a férfiak. De azért nem sürgeti annyira a dolgot.

Ahhoz már öreg vagyok, hogy csak úgy ellegyek egy férfi mellett, másra pedig nincs igazán időm. Nem akarok félmegoldást, nem akarok mindenáron szerelmet, kapcsolatot. Majd eljön annak is az ideje. Amúgy is, így most teljes az életem

- mesélte.

Várkonyi egyik pletykásabb ismerőse is nyilatkozott a lapnak, lényegében megerősítve, hogy a tévésnek incs kapcsolata, de nem is ­hiányzik most neki, élvezi a lányával közösen töltött időt, imádja a pszichológiát, valamint az új tévés feladatok is maximálisan lekötik. Minden így kerek, nem akar mindenáron új párt találni – árulta el a bennfentes.

(Blikk)