Vajna Tímea korábban az Insta-sztorijában osztotta meg: a betörők pénzt, ékszereket, laptopot, márkás cipőket és táskákat loptak el az ibizai nyaralójukból.

Ahogy azt korábban mi is megírtuk, Vajna Tímea ibizai utazása elég váratlan fordulatot vett, amikor párjával arra értek haza, hogy betörtek a szálláshelyükre. A tolvajok még a széfet is feltörték, minden értéket (pénzt és ékszereket) elvittek. Ami ennél is jobban fáj Vajnáéknak, az az, hogy az irataikat is eltulajdonították, így fogalmuk sincs, hogyan fognak hazajutni.

Mivel az útleveleiket is elvitték, így egyelőre a celeb és új párja nem tudják elhagyni a szigetet.

Állítása szerint a legközelebbi magyar nagykövetség Barcelonában van

a koronavírus miatt a betörők mindenhova betörnek, a rendőrség viszont nem megy ki a helyszínekre.

"Azt mondták, sajnos több a rabló, mint a turista idén. Mikor lesz már vége ennek a borzalmas covid-világnak?" – tette fel végül a kérdést közösségi oldalán.

Andy Vajna özvegye képeket is osztott meg az Insta-sztoriban a kipucolt nyaralóról, és úgy tudja, hogy

éppen egy koszovói bűnbanda fosztogat Ibizán.

