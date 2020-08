Kifosztották Vajna Tímeát Ibizán

Külföldön került bajba Vajna Tímea.

Vajna Timiéket az ibizai nyaralásuk során kirabolták. A tolvajok még a széfet is feltörték, minden értéket (pénzt és ékszereket) elvittek. Ami ennél is jobban fáj Vajnáéknak, az az, hogy az irataikat is eltulajdonították, így fogalmuk sincs, hogyan fognak hazajutni.

Vajna özvegye az Instagram-oldalán osztotta meg a döbbenetes hírt:

Azt is leírta, hogy nem tudják, hogyan lehet pótolni az ellopott útiokmányokat:

A végén pedig mindenkit figyelmeztet, vigyázzon nagyon az értékeire nyaralás során:

Címlapkép: Instagram/timeavajna

(atv.hu)