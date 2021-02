Hihetetlen! Császár Előd 25 év után ezzel a dallal tér vissza – videó

Emlékszik még a Tiltott Szerelem című dalra? 25 év után most újra előkerült! A szerelmesek egyik legnagyobb magyar himnusza most új életre kelt: Előd mellett Nika és Lotfi Begi is közreműködtek az újjászületésében.

Vadonatúj hangszerelést kapott Császár Előd 1996-os szerelmes dala, a Tiltott szerelem. A zeneszerző és énekes Nikával és Lotfi Begivel azt reméli, hogy az új hangzású dal illeszkedik a kor, valamint a Valentin-nap elvárásaihoz – írja az Index. Császár Előd ezúttal nem Eördögh Alexa oldalán énekel, hanem Veres Mónikával, vagyis Nikával.

A Tiltott szerelem újragondolását Császár Előd barátnője, Kiss Rachel vetette fel, aki kreatív producerként végig is kísérte az alkotói folyamatot. A Blikk korábban azt írta,

a szerelmes dal különlegessége az új felállás mellett az, hogy Császár Előd aktívan közreműködik a videóklip elkészítésében.

Íme, az új klip:

Itt pedig az eredeti verzió:

Melyik a jobb?

Forrás: Index, Blikk