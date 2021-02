Öt év alatt félszáz kilótól szabadult meg Tóth Vera, de mégsem lett boldog

A lelkét is rendbe kellett tennie az új külső után.

A Bors cikke szerint öt éve volt, hogy a népszerű énekesnő Tóth Vera úgy döntött, hogy gyomorszűkítő műtétnek veti alá magát, emellett drasztikus fogyókúrát is indított, aminek eredményeképp 53 kilótól szabadult meg.

Ám a várt súlycsökkenés nem hozta el számára a boldogságot, két évébe tellett, mire rájött, hogy a lelki harmóniát máshol kell keresnie.

Azt hittem, hogy a fogyásom majd mindent megold, ám hosszú időbe tellett mire ráeszméltem, hogy a plusz kilóktól megszabadulni sokkal könnyebb, mint a lelki nehézségektől. Az igazi próbatétel ugyanis csak azután jött, hogy lefogytam

- mondta el a lapnak az énekes.

Meg voltam győződve arról, hogy vékonyabban könnyebb lesz az életem. Hogy majd nem lesznek frusztrációim, nem kell takargatnom és szégyellnem a testalkatomat, önbizalomhiánytól szenvednem. Az első két évben képtelen voltam megbarátozni a külsőmmel, pontosabban a lelkem nem tudott megbirkózni a hatalmas változással. Legbelül még mindig kövérnek éreztem magam, hiába láttam a saját szememmel, hogy nap mint nap pozitív irányba változik a testem

- vázolta fel korábbi érzéseit a Borsnak Tóth Vera, aki ezután kezdett a lelkével is törődni.

Mint mesélte, ma is vannak még démonjai, amikkel meg kell küzdenie, miközben rátalált a szerelem is, és a munkájában is sikeres. A koronavírus-járvány beálltával döntött úgy, hogy a lelki életét komolyabban is rendbe teszi.

(...) Elkezdtem komolyabban foglalkozni önmagammal, a lelkemmel és szakemberhez fordult. Szerintem nem szégyen, sőt igenis dicséretes, ha valaki felismeri, hogy segítségre van szüksége. A lelki fájdalom nem olyan, mint egy fogfájás, ami előbb utóbb megmutatja magát. A lélek egy rendkívül összetett rendszer, amin életünk végéig dolgoznunk kell. Önmagunkért. Azért, hogy békében éljünk saját magunkkal és a világgal. Én most is éppen ezen dolgozom…

