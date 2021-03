A testvéreket elrontottuk, mert ők nem emberek, hanem egy macska és egy kutya – utalt az Alaptörvény ismeretes passzusára a szupermodell.

Ahogy korábban mi is megírtuk, férjhez ment Mihalik Enikő. A modell nemrég azt is bejelentette, hogy babát vár férjétől, Korányi Dávidtól, aki egyébként Karácsony Gergely, Budapest főpolgármesterének egyik tanácsadója. Mihalik a vlogjában arról mesélt, hogy májusban költöznek New Yorkba.

Férjéről, Korányi Dávidról viccesen azt mondta, „kénytelen volt megkérni a kezét”, miután teherbe esett, de a modell azért mosolyogva hozzátette: „Jó, azért szeretjük egymást, természetesen.” Mihalik elmesélte, hogy Korányi december 25-én, karácsonykor, térdre ereszkedve, a tatai tónál kérte meg a kezét.

Mihalik a terhesség elejéről azt mondta, hogy nagyon rosszul volt, inkább csak pihent, feküdt egész nap, semmi másra nem volt képes. De aztán visszanyerte az erejét, és azóta csak a babavárás örömteli pillanataira koncentrál. Mihalik Enikő azt is elárulta, hogy a gyermekét New Yorkban fogja megszülni, és családjával ingázni fognak Magyarország és az Egyesült Államok között.

Elkezdünk visszaköltözni New Yorkba. Nem tudom, Ne haragudjatok meg, hogy Amerikában fogom szülni a csöppséget, hogy kiemigrálom a gyereket, elrabolom Magyarországtól ezt a gyönyörű tehetséget, de legalább mi Dáviddal jól csináltuk, merthogy én vagyok az anya mint nő, ő meg az apa mint férfi, úgyhogy ebbe nem lehet belekötni. A testvéreket elrontottuk, mert ők nem emberek, hanem egy macska és egy kutya

– utalt az Alaptörvény ismeretes passzusára.

Forrás: 24.hu, Index

Címlapkép: Instagram