Járai Máté felesége is megszólalt nyitott házasságukkal kapcsolatban: "Az a lány teljesen más volt. Én is vonzónak találtam"

Járai Máté Jászai Mari-díjas színész felesége, a szinkronrendezőként tevékenykedő Kíra volt ezúttal a Pár Perc Adrival Podcast vendége – írja a Blikk.



Korábban Járai Máté is beszélt kapcsolatukról, ahol többek között azt is elmondta, hogy 15 éve nem ért feleségéhez.

Járai Líra őszintén beszélt arról, hogy nem hisz Istenben, ateista családban nőtt fel.

- válaszolta Kíra.

Kíra arról is beszélt mennyire haragszik Járai Máté alkoholista szüleire, akikről most ők gondoskodnak.

A nagyközönség a Nyerő Párosban ismerhette meg őket kicsit közelebbről. A páros igen megosztó volt a játék során, volt akikkel barátságot kötöttek, de több párral is volt konfliktusuk.

A párosok más értékek mentén élik az életüket, emiatt alapvető dolgokban nem értettek egyet, legtöbben nehezen tudtak mit kezdeni azzal a ténnyel, hogy Máté és Kíra hosszú évek óta nyitott házasságban él.

- emlékezett vissza Kíra Dallos Bogival kapcsolatban.

Kíra sohasem titkolta, hogy a férjével nyitott házasságban élnek. Ugyanakkor a 22 év alatt soha nem fordult meg a fejében egy pillanatra sem, hogy mással élje le az életét.

- mondta, majd mesélt arról az esetről is, amikor féltékeny volt.

Volt olyan, akire féltékeny voltam. Egyrészt én is nagyon vonzónak találtam azt a lányt, megértettem, hogy egy férfi miért van oda érte. Az a lány teljesen más, mint én, külsőre is, belsőre is. Tudtam, hogy a lány abszolút többet akar, és ott is volt egy olyan viszony, hogy azért barátok is voltak. A Máté azért kicsit ott megbolondult.