Teljes babalázban ég a magyar bulvár, Dér Heni, Hódi Pamela és Mihalik Enikő is megmutatta magát.

Dér Heni azt is elárulta, hogy néhai nagymamája születésnapjára, május 7-re van kiírva a babával, amit égi jelnek vesz.

Persze Mihalik Enikő is villantott egy szexit, ő is hamarosan megszüli gyermekét, bombaként robbant a hír, hogy terhes illetve az is, hogy megházasodott. Korányi Dávidhoz ment hozzá, aki jelenleg a Budapest Főváros Önkormányzat városdiplomáciai csoportjának vezetője, és Karácsony Gergely jó barátja is egyben.