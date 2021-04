Tóth Andi ledobta a bombát: a Király rokona

Tóth Andi, az egykori X-Faktor győztes azt állítja, rokoni szálak fűzik a Zámbó családhoz, azaz a 20 éve tragikus körülmények között elhunyt poplegendához, Zámbó Jimmyhez – írja a Blikk.hu.



Fotó: Youtube

Mindez a Life TV-n pénteken 22 órakor adásba kerülő Összezárva Hajdú Péterrel című műsor forgatásán bukott ki, amikor a műsorvezető gyanútlanul megkérdezte az énekesnőt, szereti-e a Király zenéjét.

- vágta rá Andi, amire Hajdú szeme elkerekedett a csodálkozástól.

A nagymamája mesélte Andinak, de nem tudja tényleg így van-e.

Krisztiánnak szóltam a múltkor, ő is meglepődött

Andi a Blikknek is megerősítette,

Andi azt is elmesélte, hogy kicsit elvesztette a fonalat, amikor a nagymamája mesélte, hogy ki és, hogyan áll kapcsolatban.

Talán még legyintettem is, olyan régi a történet, de ha valóban így van, akkor büszke vagyok a rokoni kapcsolatra. Szerettem Jimmyt, elképesztően jó énekes volt. Krisztiánnak is említettem ezt a múltkor, örült neki, s 'össze is tesóztunk'