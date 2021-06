Így keresi az igazit Szily Nóra

A műsorvezető Szily Nóra az elmúlt két évben nehéz időszakon ment keresztül, megpróbáltatások sora elé állította az élet – írja a Blikk.hu.



Nem éppen a legboldogabb időszakán van túl Szily Nóra: az édesanyja után az édesapja is elhunyt, így a gyermeki énjét is gyászolta. Ráadásul a pandémia időszakában a munkáit is elvesztette, emiatt pedig nagyon szenvedett ezidő alatt a haszontalanságtól.

Megcibált az elmúlt két év, de nem panaszkodom, hálát adok, hogy itt vagyok, élek és már bizakodom

– mondta a Best magazinnak a műsorvezető. Ám mostanra végre úgy érzi, nyitott egy új kapcsolatra. Szily Nóra már kétszer férjhez ment, de mindkét házassága válással végződött. A koronavírus alatt egy barátja unszolására beregisztrált egy online társkereső oldalra, de a társát még nem találta meg.

Nem megmentőre vágyom hiszen rendben vagyok, nem támaszkodni akarok, hanem szövetségest találni

– tette hozzá.

