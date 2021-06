Rabok követelték, hogy Rékasi Károly térjen vissza a Barátok közt-be

Amikor a sorozatban alakított karatert lecsukták és eltűnt a képernyőről, akkor az egyik börtön elítéltjei Rékasit keresték meg, hogy árulja el, kit kell "megkeresniük" ahhoz, hogy Bartha Zsolt karaktere újra visszatérjen a sorozatba.

A Blikknek mesélte el Rékasi Károly, hogy egyszer, mikor a Barátok közt-ben alakított karaktere, Bartha Zsolt börtönbe került (és emiatt eltűnt a képernyőről), nem várt helyről kapott megkeresést.

Az egyik büntetés-végrehajtási intézet lakóitól kaptam egy üzenetet, hogy bár eddig örömmel vették, hogy valaki őket is képviseli a képernyőn, most, hogy Zsolt már nem szerepel, kicsit úgy érzik, hogy cserben lettek hagyva. Megkérdezték tőlem, ki a felelős azért, hogy Bartha Zsolt visszatérhessen a sorozatba és képviselje továbbra is őket, mert akkor ők bentről intézkednének és megkerestetik az illetőt