Ma lenne 78 éves Benkő László, fia szerint hatalmasat bulizna az apja

Mindig is szerette családjai és rokonai körében eltölteni a születésnapját.

A Blikknek beszélt apja, Benkő László elvesztéséről fia, Balázs, aki szerint az az érzés, ami apja elvesztése után maradt, az nem múlik el soha, a fájdalom megmarad bennük.

Fotó: wikipedia CC BY-SA 4.0/Thaler Tamás

Talán anyunak a legnehezebb, de azért az idő múlásával ő is egyre jobban van. Próbálkozik ő is, hiszen tudja, hogy az élet megy tovább, mi, a gyerekei pedig nem hagyjuk magára

- mesélte el a lapnak.

Viszont mivel június 12-én van a születésnapja az Omega billentyűsének, fia szerint inkább mindenki ünnepelje őt, hogy milyen jó ember és fantasztikus zenész volt.

Balázs a lapnak elmesélte, apja nagyon szerette családja, rokonai társaságában tartani a születésnapjait, és

Benkő Balázs arról is beszámolt, hogy nemrég megalakult a Nemzeti Beat-, Pop- és Rocktörténeti Archívum, ami apja nevét vette föl.

- tette hozzá.

Kóbor János, az Omega énekese arról beszélt a Blikknek, hogy

Laci azt szeretné, ha nem szomorkodnánk, hanem minden menne tovább, ahogy a mondás is tartja: show must go on. Az özvegyével néha beszélünk, próbálok neki segíteni, ahogy tudok, de egy ilyen helyzetben nehéz mit tenni.