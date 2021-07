Scarlett Johansson ismét gyermeket vár, ezért rejtőzködhet a nyilvánosság elől

A nemrég még Budapesten forgató hollywoodi szupersztár második gyermekével terhes.

A Blikk a Page Six nevű oldal hírére hivatkozva arról számolt be, hogy Scarlett Johansson hollywoodi filmsztár ismét gyermeket vár. A cikk szerint ezt igyekezett Johansson eltitkolni, az azonban egyelőre még nem derült ki, hogy férjével – Colin Just – közös gyermekét mikorra is várják.

Scarlett Johansson 2019-ben

Fotó: wikipedia CC BY-SA 3.0/Gage Skidmore

A lapok értesülései szerint Johansson ezért is hagyta ki új filmje, a Marvel univerzumába tartozó Fekete Özvegy sajtókörútját szinte teljes egészében, még a június 21-ei londoni premieren sem vett részt. A filmnek nem csak ő a főszereplője, de a produceri feladatok is hozzá kötődnek.

A Page Sixnek megszólaló informátor szerint bár nyáron sokszor fel szokott tűnni abban a két városban, ahol a nyarakat szokásához híven tölti, idén nyáron eddig elkerülte a feltűnést, és olyan, mintha szándékosan nem is akarna a nyilvánosság elé lépni.

A színésznő Romain Dauriac-kal kötött házasságából egy kislánya, Rose Dorothy Dauriac született meg 2014 augusztusának végén.

A Blikk az értesülésekhez hozzátette, hogy Scarlett Johanssonnak a Marvelnél futó karakterének, a Fekete özvegynek fontos pontja Budapest. A színésznőnek pedig annyira megtetszett a város, hogy Jimmy Fallon műsorában nemrég a műsorvezetőt tanította a fővárosunk nevének helyes kiejtésére.

Forrás: blikk.hu, pagesix.com