Ismert színészt vádol erőszakkal egy nő – a színész szerint viszont a nő zaklatta őt

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomoz az ügyben.

Szövevényes ügyet tárt a nyilvánosság elé a Blikk, cikkük szerint egy országosan ismert színész pár hónapja feljelentést tett egy nő ellen, mert az 2018 tavaszától tavaly szeptemberig folyamatosan fel akarta venni vele a kapcsolatot több formában is.

Követ, nem hagy békén, mindig ott van, ahol én vagyok, háborgat, megnehezíti a mindennapi életemet

- idézte a Blikk a meg nem nevezett színészt. A férfi verziója a lap információi szerint úgy szól, hogy a rajongója 2019-ben két alkalommal is kéretlenül jelent meg a színházban és vitt neki tortát is. A rendőrségnek megnevezte a nőt, akit idén február 17-én ki is hallgattak gyanúsítottként.

Csakhogy itt jön a csavar a történetbe: a nő is feljelentette a színészt. A nőt elérte a lap, az ő verziója szerint ez történt:

A színészt egy rendezvény konferálására és versmondásra kértem fel még 2018 tavaszán. Így ismerkedtünk meg, majd egyre többet beszélgettünk, egy idő múlva pedig közeli kapcsolatba kerültünk. Hetente találkoztunk és a színházba is bejártam addig, amíg a koronavírus-járvány miatt korlátozásokat vezettek be

– emlékezett vissza a nő, aki elmondta, szerelmes lett a színészbe és emiatt elviselte, hogy az családos ember. Tavaly azonban a nőnek új munkahelye lett, így állítása szerint nem tudott mindig akkor találkozni a férfival, amikor az akart, ez pedig konfliktusokhoz vezetett. Végül odáig jutott a dolog, hogy a nő nem akarta többé a férfit látni, aki ezt a nő állítása szerint nem fogadta el és követni kezdte, egy alkalommal pedig megütötte őt, ezt jegyzőkönyvbe is elmondta a nő.

Emiatt megsérült az orrom, nehezebben veszem a levegőt és meg kell operálni. A nyomozónak beszámoltam a zaklatáson túl súlyosabb bűncselekményről is, amelyet a sérelmemre követett el az illető

- mondta a nő, aki április 14-én arról vallott a rendőrségen, hogy az ismert színész megerőszakolta őt. A nő azt szeretné, ha távoltartási lenne a férfi ellen. A Blikknek elmondta, a rendőrség ajánlott neki pszichológust, de ő már talált egyet addigra. Arra is kitért, hogy a férfi még mindig követi őt, ezt pedig állítása szerint fotókkal tudja bizonyítani.

Rendszeresen megfigyel, követ, nem hagy békén, amivel valószínűleg azt akarja elérni, hogy lelkileg kikészítsen, és bevallom, már közel jár ehhez. Korábban azt mondta, beszélni szeretne velem, de nekünk nincs miről társalognunk

- mondta el a lapnak.

A nő jogi képviselője, dr. Hegedűs Antal úgy látja, nem halad a nyomozás.

Olyan, mintha az ügyben minden állna. Lehet, hogy ennek az oka a nyári szabadságolások, de egy ilyen jellegű ügyben halaszthatatlan nyomozati intézkedésekre lenne szükség. Például térfigyelő kamerák felvételeit kellene beszerezni, mert azok alátámaszthatják az ügyfelem által közölteket. És ha a színész nem áll le a zaklatással, megfontoljuk, hogy megnevezzük-e őt

- mondta el a lapnak.

A Blikk megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, amelytől azt a választ kapták, hogy jelenleg két ügyben folyik eljárás. Az egyikben a férfi sérelmére elkövetett zaklatás a gyanú, ennél az ügynél egy 42 éves nőt hallgattak ki gyanúsítottként. A nő fejlenetése nyomán súlyos testi sértés kísérlete miatt rendeltek el nyomozást, ott még nem történt gyanúsítotti kihallgatás.

A Blikk kereste az érintett színészt, de nem érték el.

