Népszava: több embert is előzetes letartóztatásba helyeztek a Pest Megyei Kormányhivatal munkatársai közül

A Népszava értesülései szerint a Pest Megyei Kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi osztályának több munkatársát is előzetes letartóztatásba helyezték.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az ügyben a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség rendelt el nyomozást a kormányhivatal egy vezető beosztású tisztviselője ellen, aki a gyanú szerint "előnyért megszegte hivatali kötelességét". A Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője, Kovács Katalin a lapot arról tájékoztatta, hogy az ügyészség "üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt" indította a nyomozást.

Eddig négy személyt hallgattak ki gyanúsítottként, és valamennyiük előzetes letartóztatását elrendelte a bíróság a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség indítványa alapján. Az ügyészség ennél több adatot nem adott ki a lapnak a nyomozás érdekeire hivatkozva.

A Népszava emlékeztetett rá, hogy a Tarnai Richárd vezette Pest Megyei Kormányhivatal több nagy állami beruházás engedélyezési eljárásában is részt vesz, mivel az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség megszűnésével ez a szervezet lett a másodfokú környezetvédelmi feladatok elvégzője. Emellett a kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát jelölték ki Budapest természetvédelmi hatóságának.

"Bár egyes fakivágási ügyek a a kormány kéréseit szinte feltétel nélkül teljesítő fővárosi kormányhivatalhoz, azon belül is a Kosztyu Anikó vezette építésügyi főosztályhoz kerülnek. Ő adta ki a fakivágási engedélyt a többi közt a Kossuth térre, a Dagály uszodára, a Városligetre és az Orczy-parkra. Ugyancsak az V. kerületi kormányhivatal engedélyének a birtokában vitték el hajnalban Károlyi Mihály, utóbb pedig Nagy Imre szobrát is. Kosztyu Anikó és Tarnai Richárd párosára bízták a múzeumi negyed engedélyezését is.

Tarnai Richárd 2017-ben a természetvédelmi feladatok főfelügyelőségtől való átvételekor külön kiemelte a Liget-projektet és a Paks II. építését, amelyek esetében nekik kell lebonyolítani egyes hatósági eljárásokat. A Liget-projekttel szerinte „jól jár a város, és az emberek is”. A határozatok ellen keresetet jegyző ügyvéd viszont úgy látja, hogy a hatóság „ kitöltetlen csekket adott a beruházónak arra, hogy érdemi, lényegi környezeti hatások vizsgálata nélkül valósíthasson meg komoly beruházásokat”. De Tarnai által felügyelt hivatal dönt az Orbán kormány által kiemelt beruházássá tett kiskunlacházi kavicsbánya nyitásokról is"

- írja a lap, amely megemlékezett arról is, hogy Tarnai a Facebookon nem annyira szokott rajongani Karácsony Gergelyért.

Forrás: nepszava.hu