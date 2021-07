Nagy Feró elárulta, mit csinált az Orbán Viktortól kapott fügepálinkával

Nem itta meg, csak megkóstolta.

Interjút készített az idén 75 éves Nagy Feróval a 168 óra, amiben szóba került az is, hogy még nem itta meg, de már megkóstolta azt a fügepálinkát, amit Orbán Viktortól kapott születésnapjára.

- mondja az énekes, aki idén kapta meg a legrangosabb állami kitüntetést.

Azzal kapcsolatban, hogy manapság már nem lázad, a lapnap azt mondta:

Hozzátette:

Mindenképpen ez egy megfelelőbb rendszer. Mert reggel öt órakor nem visznek be a rendőrök kihallgatásra. Egy Kossuth-díjast csak nem visz el a rendőr. De elviheti. Az a lázadás nem a rendszer ellen szólt, hanem a világ ellen, hogy a világ miért ilyen bolond, miért ilyen hülye? Miért nem veszi észre, hogy valami fontosat közlök a világ

Majd egy kérdésre még azt is hozzáteszi, hogy úgy érzi, nem hallgatják meg, de aki szereti őt, az próbálja megérteni.

Nem én támadtam a rendszert, hanem a rendszer támadott engem. Igazából abban nőttem fel, eszembe nem jutott, hogy az engem majd pofán vághat. Mondtam, hogy az igazság szerintem úgy lenne, hogy… és azt mondták, hogy jó, akkor gyere be, és a rendőrségen kaptam 2-3 pofont. Egyszer még az őskorban megállítottak bennünket az úton fegyveres emberek, és a Miklóska Lajos megszólalt a hátsó ülésen, hogy »ez jogtalanság, ez igazságtalanság!«. Mondtam neki, te hülye vagy, miről beszélsz, ott a kezében a jog, nem látod, ha meghúzza a ravaszt, akkor nekünk annyi. Meg az igazságnak is. Szóval utált engem a rendszer, bár a végén már próbálkozott, mert kaptam egy ifjúsági díjat is. Szerintem azért, mert zseniális volt, amit csináltam a „Garázs”-ban. Azt egy ország hallgatta, a második leghallgatottabb műsor volt. És mi történt? Szép lassan leépítették a műsort, pedig máig működhetne.