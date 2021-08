Megszólalt L.L. Junior szakításukról

Ahogy arról pénteken délelőtt már beszámoltunk, Körtvélyessy Kinga elköltözött L.L. Juniortól, a Blikk információi szerint, kislányukat Lilit is magával vitte.



Fotó: TV2

Mind a ketten csalódtunk a másikban, és azt hiszem, mást is láttunk bele egymásba, mint ami a valóság. Mást vártunk egymástól és a kapcsolattól. Szomorúan, de külön várjuk most, hogy a jóisten jó irányba tereljen minket, és jöjjön egy sugallat, hogy mi is a mi utunk