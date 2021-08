Schobert Norbi a sztrók után: "Nagyon jó lecke volt"

Schobert Norbi interjút adott sztrókja után, vissza kell venni a stresszből. Az is kiderült, vasárnap meg kellett operálni.

Mint ismert, múlt csütörtökön kutyasétáltatás után lett rosszul Schobert Norbi fitneszguru, akit mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani.

Fotó: YouTube/TV2

A Blikknek adott interjúban elmesélte, mindene rendben van, jól van, nem marad semmilyen károsodása annak ellenére, hogy sztrókja volt.

Schobert szerint hiába vizsgálták át, csak az derült ki, hogy egészséges és hogy nincs lerakódás az érfalán.

Nem tudják megmondani, mi okoz egy ilyen sztrókot, hiszen az osztályon volt hetvenéves, de tizenhat éves is, sőt, egy hároméves kisgyerek is. Volt túlsúlyos és volt sportoló. Én azt gondolom, túlhajtottam magam. Hajnaltól késő estig dolgoztam, és az elmúlt közel egy év eseményei, az anyósom halála is közrejátszottak. Ha az ember sokáig sok mindenen idegeskedik, a szív képes defibrillálni, és ha ezt teszi, kilök magából egy vérrögöt, ami elindul az agy felé