Azt hitték, kés alá feküdt: Horváth Éva fotón mutatta meg megváltozott melleit

Horváth Éva nemrégiben mutatta meg, hogy megszületett második kisfia, Alex. Most pedig arról is hírt adott, hogy ő milyen pozitív változást vett észre magán.



Fotó: Horváth Éva/Facebook

A sztáranyuka majd' egy héttel ezelőtt tette közzé a nagy hírt: Kristóf után megszületett második gyermeke, Alex. A kicsi korábban érkezett a vártnál, de ő is és az anyukája is jól vannak. Horváth Éva a szülés után már fotót, sőt egy videót is posztolt ezekről a napokról.

Most pedig arról is feltett egy fotót az Instagram-oldalára, hogy ő milyen – kifejezetten pozitív – változást vett észre magán, egészen pontosan a mellein. A legújabb fotójához egy vicces leírást is társított:

Köszönöm Alexnek, az ország legjobb plasztikai sebészének az új melleimet.

Ezzel néhány követőt át tudott ejteni, de a legtöbben azért vették a poént: a hírességnek esze ágában sem volt kés alá feküdni, viszont a szoptatás miatt kedvezően változott a mellmérete.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Horváth Éva (@evahorvathofficial) által megosztott bejegyzés

Fotó: Horváth Éva/Facebook