Baukó Éva durván nekiment Tóth Gabinak, ezt írta: "Kezeltesse magát!"

A valóságshow-sztár keményen üzent az énekesnőnek.

Fotó: Baukó Éva/Facebook

Tóth Gabi az elmúlt hetekben rengeteg támadást kapott a hirtelen jött népies, vallásos stílusváltása miatt, aminek az apropója nyilván az volt, hogy az énekesnő fellépett Ferenc pápa múlt vasárnapi miséje előtt.

Az énekesnő nemrég reagált a vádakra, és arra kérte az embereket, hogy ne bántsák őt a hite miatt. Ez nem hatotta meg Baukó Évát – sőt, a Való Világ egykori játékosa elég megalázó módon üzent Tóth Gabinak.

"Pfuuu de k*rva unalmas!!! “Aki kur...nak áll, ne csodálkozzék , ha [email protected]ák!” Engem 10 éve bántanak sokkal durvábban de nem picsogok!! Abból a sok pénzből, amit most kap menjen el és akkor kezeltesse magát! Hány Tóth Gagyi cikket toltok még a pofánkba? Tud valaki mondani egyébként egy olyan számot, ami nagy slágere volt??? Már azt képzeli magáról, ő a következő Cserháti Zsuzsa? inkabb maradj csendben, most màr és nyújtogasd a nyelvedet a kereskedelmi televíziókban, aztán meg ülj be O.V. kisbuszàba és vitesd át magadat a Hősök terére kereszténykedni. Útközben fel is hívhatod a TV2 programigazgatóját, hogy az új bársony foteledről beszéljetek ..( természetesen a rád jellemző közönségeséggel )”