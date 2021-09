Majoros Hajnalka megmutatta a testét két gyerek után – Elképesztő kommentáradat érkezett erre a fotóra

A legtöbben pozitívan nyilvánultak meg a poszt alatt, de volt olyan is, aki nagyon durván beszólt Majka feleségének.



Fotó: Majoros Hajnalka/Facebook

A minap a tengerpartról jelentkezett be Majoros Hajnalka, miután összeházasodott párjával és gyermekei apjával, Majkával. A celeb egy fotóval adott bepillantást a nyaralásukba és egyben mindenkinek megmutatta kockás hasát is. Azonban akadtak olyanok, akik mégis találtak hibát a kétgyermekes anyuka testén és nem is akárhogy közölték vele – szúrta ki a life.hu.

Hajnalka egy tengerparton pózol egy szexi bikiniben, így arra számíthattunk, hogy irigykedő és dícsérő kommentek lepik majd el a képet. Persze ezekben sincs hiány, de egyesek egészen megdöbbentő stílusban húzzák le a híresség egóját. Valaki például ezt írta a fotóhoz:

K*rva ronda a hatalmas, kitágult köldököd

A bejegyzés megtekintése az Instagramon majoroshajnalka (@majoroshajnalka) által megosztott bejegyzés

