50 évesen fog szülni a magyar botrányhős – gyermeket vár Tereskova

Nagy Kriszta Tereskova képzőművésznő-énekesnő azt jelentette be a közösségi médiában, hogy 49 évesen tudta meg, hogy babát vár. Már képet is posztolt a hasáról, azt írja hozzá, hogy már majdnem 50.



Kép: Facebook/Tereskova Nagy Kriszta x-T

Szintén a Facebookon egy másik posztban hosszabban ír arról, hogyan tudta meg, hogy várandós:

mivel pont nem 20 éves vagyok, egy hét kellett ahhoz[, hogy] a teljes ijedségből az elfogadás állapotába kerüljek. És már tudja az apa is, mi a helyzet, jó pár napja. És ma döntés született, elfogadás van a sors felől, mindkettőnk részéről. A sors legérdekesebb fintora valóság, és szembe tudunk nézni vele.

- írta a bejegyzésében, és kifejtette azt is, hogy most először érzi, hogy van nála fontosabb számára, ami fontosabb a művészetnél is.

A szerelmünk megtízszereződött. Nem tudjuk, mit hoz nekünk a jövő, de együtt szembe tudunk nézni vele. Nagyon nehéz pillanatban jött a gólyahír, de összeszedett erővel vágok bele a jövőbe és a jelenbe is. Köszönet mindenért, nektek.

- tette hozzá.

A Best magazinban azzal egészíti ki a botrányos akcióiról és dalairól is ismert művésznő, hogy az apával Facebook-üzenetben közölte, hogy gyermekük fog születni:

három napig nem reagált, úgyhogy felhívtam, és megkérdeztem, olvas-e híreket. Azt válaszolta, hogy igen. Kiderült, hogy azt remélte, viccelek. Aztán átbeszéltük a helyzetet, és megnyugodtunk.

- derült ki.

Forrás: 168.hu

Címlapkép: Facebook/Tereskova Nagy Kriszta x-T