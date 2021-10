Az énekesnő hármasikreket vár.

Rúzsa Magdi még csak egy hónappal ezelőtt jelentette be, hogy a párjával gyermeket várnak, de már most jól látszik, hogy várandós. Nem is csoda, hogy gömbölyödik a pocakja, hiszen az énekesnő hármasikreknek fog életet adni.

A 24.hu-nak elmondta: egyelőre nem érzi az extra megterhelést, de készül rá, hogy várandóssága sokkal hamarabb kórházba kényszeríti, mint egy baba esetén. Ezért kíméli is magát, koncerteket már nem vállal, csak kisebb fellépéseket.

Most pedig egy fotót is megosztott, amelyen kifejezetten kisimultnak és elégedettnek tűnik. A fotóhoz is azt írta: Lecsendesült, elbabázgatós..

Forrás: 24.hu

