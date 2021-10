Polyák Lilla, Wolf Kati és Tatár Csilla is kommentálta a hírt – szúrta ki a blikk.hu.

Ahogyan mi is megírtuk, az énekes Kocsis Tibi a napokban D. Tóth Kriszta Elviszlek Magammal című műsorában coming outolt, azóta pedig már a szerelmét is megmutatta. A hír persze nem maradt visszacsatolás nélkül, többen, köztük hírességek is kommentálták a hírt – írja a blikk.hu.

Ez ma itthon nagyon nehéz. Tudjuk. Megítélnek. Ma semmilyen formában nem trendi itthon 'másnak' lenni. De hiszek benne, hogy vállalni kell magunkat, magatokat a boldogságért. Büszkék vagyunk rád, Tibó! Csodálatos ember vagy! Szeretünk

– írta Polyák Lilla. De Tatár Csilla sem hagyta szó nélkül az énekes boldogságát:

Hidd el, sokan azok közül, akik ezt látják, most azt érzik, hogy végre tudnak mélyen lélegezni, hogy leszálltak a mellkasukról. A szerelem, az szerelem.

Wolf Kati nemcsak Tibinek, hanem párjának, Lacinak is üzent:

Tibó és Laci, szuper barátaim, bátrak, jószívűek, okosak és értékesek! És én nagyon boldogan olvasom itt a kommenteket is, milyen jó látni, hogy értelmes, normális lelkületű emberek követnek! Igen, mindenki szerethesse azt és úgy, ahogy neki és a párjának jó.

