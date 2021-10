Milyen stílusú pénztárcák a legnépszerűbbek jelenleg?Ha pénztárcát választunk, elsősorban a praktikusságot kell figyelembe venni, de ezt követően arra is illik odafigyelni, hogy milyen az adott darab stílusa. Mert egy pénztárca hiába használati tárgy, közben kiegészítő is, nem véletlenül tartozik a divatelemek közé egy ilyen eszköz. De milyen stílust keressünk? Mi most a legnépszerűbb? (x)

Örök klasszikusnak számít a bőr

A legnépszerűbb pénztárcák továbbra is bőrből készülnek. Hogy ez nem ennyire egyértelmű? De bizony az, ha a hazai trendeket, illetve a többség ízlését vesszük számításba. Elég körbenézni a közvetlen környezetünkben, biztosan azt látjuk majd, hogy az emberek többsége bőrből készült pénztárcából veszi elő a papírpénzt, az aprót, vagy éppen a bankkártyát. Ezek a leginkább strapabíró megoldások, és bár az árukat tekintve a drágábbak közé tartozik egy eredeti bőrből készült modell, megéri a befektetést.

Strapabíró megoldásra lesz szükség

Hogy miért? Mert egy pénztárca a divatvilágban használt eszközök körül az egyik legnagyobb „megterhelést” kapja. Ha összehasonlítjuk, valószínűleg a cipők előtte járnak a sorban, ám a többi ruhanemű vagy kiegészítő közel sincs ilyen intenzitással használva. A pénztárca mindig nálunk van, vagy a nadrág zsebében, vagy a táska mélyén pihen, ahol folyamatosan erőhatások érik. A nadrágzsebben súrlódik, kopik, a táskában adott esetben karcolódhat, koszolódhat a felülete. Nem véletlen, hogy a legtöbb pénztárca sötét alapszínt kap, azaz vagy fekete, vagy barna bőrből készül, hiszen ezeken látszik meg legkevésbé a szennyeződés, a sérülés.

Főszerepben a praktikusság

De mit lehet tenni, ha valaki imádja a színeket, az élénk megoldásokat, és iszonyatosan unalmasnak tartja a fekete bőrből készített tárcákat? Szerencsére ilyenkor is van megoldás, mind színben, mind anyagválasztékban széles a pénztárcák piaca. Ilyenkor azt érdemes átgondolni a választásnál, hogy a kinézett modell megfelel-e az elvárásoknak, azaz elfér-e benne minden, aminek a tárcában a helye. Ez nem csak a pénzt jelenti, hiszen a legtöbb ember a tárcájában hordja az igazolványait, a bankkártyáját, de találni benne fontos fotókat, illetve névjegykártyákat is. Mivel a pénztárca használati tárgy, a praktikusság az első szempont, utána jöhetnek csak a színek és formák.

Hosszú távra szól egy okos döntés

Érdemes tehát alaposan átgondolni egy vásárlásnál, milyen szempontokat helyezünk előtérbe. A fekete és barna bőr pénztárca nem véletlenül lett kedvenc, hiszen minden elvárásnak megfelelnek, amit a többség támaszt egy tárca felé. Ha ezek a modellek mégsem kielégítőek, lehet újítani, próbálgatni, kísérletezni, ám csak módjával. Ilyen esetben is igaz a tétel, miszerint érdemesebb egy minőségi darabra rászánni nagyobb összeget, mint megvenni egy olyan silány kialakítást, amely egy vagy két év alatt tönkremegy. A jó pénztárca akár évtizedes társ is lehet az öltözködésben, a mindennapok sodrásában, de csak akkor, ha jól lett kiválasztva. Hogy ebben ne legyen hiba, mindenki számára érdemes nyitott szemmel járni, majd átgondolt döntést hozni.

