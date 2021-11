Várkonyi Andrea vallomása: kifejezetten mély a kapcsolatom Mészáros Lőrinccel

Bár két évig egyedül volt, és akadtak nehéz pillanatai, mindvégig bízott abban, hogy rátalál a szerelem. Az álomesküvőről is elárult néhány kulisszatitkot Várkonyi Andrea.

Terjedelmes interjút adott a HOT! magazinnak Várkonyi Andrea: a témája természetesen elsősorban a szerelme, illetve az idei álomesküvője volt az ország leggazdagabb emberével, Mészáros Lőrinccel. A tévés talán most először engedett kicsit mélyebb betekintést a vállalkozó iránti érzéseibe, és azt is megtudhattuk, miként estek szerelembe, írja a Blikk.

Itt most mindössze pár figyelemre méltó kijelentést idézünk:

* Nagyon jó érzés, hogy egymásra találtunk Lőrinccel. Így, pár héttel az esküvő után olyan jó kimondani, hogy a férjem! És legalább ennyire jó azt hallani, amikor rólam mesél, amikor azt mondja: a feleségem. Rengeteg kifejezés létezik két ember kapcsolatára, lehet pár, élettárs, férj és feleség...

* Mi abszolút társként tekintünk egymásra, nincs olyan téma, amit kerülni kellene, vagy amit ne egymással beszélnénk meg először. Kifejezetten mély a kapcsolatunk, odafigyelünk egymásra.

* Amikor megismertem Lőrincet, minden olyan magától értetődővé vált, rövid idő elteltével megkérte a kezem, és én igent mondtam, mert a világ legtermészetesebb dolgának tartottam, hogy összekötjük az életünket. Sőt, abban is biztosak voltunk az első pillanattól, hogy nemcsak polgári, hanem egyházi szertartást is szeretnénk. Ez a férjemnek és nekem is fontos volt. Édesapám vezetett az oltárhoz, és bevallom, onnantól kezdve, hogy megláttam aput, szinte végig a könnyeimmel küzdöttem, olyan boldog voltam. Az esküvő vidám hangulatban telt, azt hiszem, sikerült meghitt hangulatot teremteni, ami a célunk volt.