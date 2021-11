Elhunyt a legendás magyar dobos, Németh Oszkár

Németh Oszkár főként a Tolcsvay-trió és a Fonográf-zenekarok tagjaként volt ismert.

A Blikk cikke szerint a hetvenes és nyolcvanas évek aranykorszakának egyik ünnepelt, kiváló zenésze, Németh Oszkár elhunyt, a zenész halálhírét Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció (DK) szóvivője tette közzé vasárnap a Facebook-oldalán.

Fotó: Facebook/Gréczy Zsolt

Németh Oszkár dobosként a Tolcsvay-trió és a Fonográf zenekarok tagjaként volt ismert.

Gréczy Zsolt így emlékezett a zenészre:

"Elhunyt Németh Oszkár, a Tolcsvay és a Trió, majd a Fonográf dobosa. 75 éves volt. Ő ültette be először Balázs fiamat a dobok mögé az Illés-klubban.

Nagyon sajnálom… egy bohém megint átköltözött… hatalmas veszteség a klasszikus beatkorszakból… Oszi, nyugodj békében!"

A Blikk cikke szerint Németh Oszkár Zorán kísérőzenekarában is feltűnt, valamint szerepelt vendégzenészként Zorán 2002-ben megjelent lemezén. A Tolcsvay-trió mellett játszott többek között a Bojtorjánban, az Alfonz kalandjai nevű együttesben, de zenélt együtt Bródy Jánossal, és a N.O. coM.M.enttel is.

