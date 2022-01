Az énekesnőt decemberben jegyezte el a párja, most a borsonline.hu-nak beszélt a közös terveikről.

Tóth Vera a borsonline.hu-nak részleteket árult el arról, hogyan képzeli el az esküvőjét Pauli Zolival, aki karácsonykor kérte meg a kezét.

A „menyasszonyságnak” van egy jó hangulata. Ilyenkor a párok egy szinttel feljebb lépnek a kapcsolatunkban, de mégis szabadok az esküvőig. A jegyes időszakot szeretnénk kiélvezni, őszintén megmondom, hogy még nem tűztük ki az időpontot és a részleteiről sem esett még szó.

– nyilatkozta a lapnak. Néhány mondatban azért mesélt arról, hogyan képzelik el a nagy napot. Mivel a párjával imádják a jó zenét, ezért biztosan több énekes is fellép majd a lagziban. Ezenkívül egy DJ is gondoskodik majd a jó hangulatról és biztos abban, hogy mulatós dalok is bekerülnek a repertoárjába.

Emellett, mivel a vőlegény gasztroszakemberként tevékenykedik, biztosan nagy hangsúlyt fektetnek majd az ételekre és az italokra is. Ahogyan az énekesnő fogalmazott, egy igazi hedonista esküvő jelenik meg a lelki szemei előtt, ami egy óriási baráti partiba csap majd át az est egy pontján, majd viccesen hozzáfűzte:

És ennek fényében azt hiszem, az esküvőmön nem lesz józan a menyasszony…

– mondta Vera.

Forrás: borsonline.hu

