A népszerű influenszer házaspár péntek este jelentette be, külön folytatják életüket. Gyerekeiket közösen nevelik tovább, de mi lesz így a közel 300 milliós közös vagyonnal?

Egy évig küzdöttünk, de mivel mindenkettőnknek más a szeretet nyelve, így elengedtük egymás kezét. Annyira szerettem volna, hogy működjön, ahogyan Csuti is, hiszen mindent megtett, hogy rendbe hozza a házasságunkat, ahogyan én is, de sajnos nem ment

- írta Edina a közleményben.

Hozzátette:

Csutival továbbra is segítjük egymást, dolgozunk együtt is és neveljük a gyerekeket. Próbáljuk feldolgozni ezt a nehéz helyzetet, ráadásul egy ideje már tart ez az állapot, így kérünk szépen mindenkit, hogy tegyetek ti is így és kíméljetek meg minket a rosszindulatú és ítélkező kommentektől.