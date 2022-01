Arcátlan kamu Kulcsár Edináék válási sztorija?

Egy hazai híresség szerint Kulcsár Edináék mindenkit megvezetnek a válásukkal azért, hogy újra címlapra kerüljenek.

A napokban sokakat megdöbbentett a hír, hogy válik Kulcsár Edina és Csuti. A sztárpár a közösségi oldalaikon tudatták a követőikkel, hogy hiába próbálták rendbe hozni a házasságukat, egy év küzdelem után úgy döntöttek, külön utakon folytatják.

Most egy újabb pletyka röppent fel, amit egy olyan hazai hírességtől származik, aki elmondása szerint jól ismeri a párost. Ő úgy véli, hogy Edináék válása csak eszköz arra, hogy újra címlapra kerüljenek.

„Épp elég időt töltöttem együtt Edináékkal ahhoz, hogy kiismerjem őket. Ha másra nem, legalább erre jó volt a Nyerő páros, hogy kiismerjük egymás személyiségét, kicsit belelássunk egymás dolgaiba, titkaiba. Nem akarom bántani Edináékat, mert egy imádnivaló páros, és nagyon jó embereknek tartom őket, de most kicsit csalódtam bennük... És most bejelentették, hogy válnak. Pontosan tudom, hiszen sokszor beszélgettünk Edinával, hogy ez nem így van. Csak címlapra és figyelemre vágynak. Látták, hogy a Berkiéknek ez mennyire bejött, ők is egyik napról a másikra eltüntették egymást a közösségi oldalukról, aztán nem beszéltek senkinek róla, hogy mi van, csak annak, aki a legtöbbet ajánlotta nekik"