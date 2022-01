Kulcsár Edina és G.w.M most először nyilatkozott közösen friss kapcsolatukról.

Az interjúból kiderül, hogyan is kezdődött a volt szépségkirálynő és a zenész kapcsolata. Edina a Story Magazinnak elmondta, hogy szeptember környékén Márk felhívta Csutit, mert nem volt meg neki a száma, így egy közös produkció ötletével kereste meg.

G.w.M. ezzel kapcsolatban hozzátette:

Sokan azt képzelik, hogy már a novemberi, Hello című számom megjelenésekor is volt köztünk valami, merthogy Edina szerepel a videóklipben, és biztos a dal is róla szól, de nem. Ez a közös dalunk felvezetése lett volna, de az most a fiókban van, kicsit pihen, tekintettel erre a felhajtásra. Így, utólag hallgatva, olyan, mintha konkrétan rólunk szólna. A hideg futkosott a hátunkon, amikor meghallgattuk először egyben