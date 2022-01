Elképesztő dolgokat állítanak Szilágyi Liliánáról egy gyanús blogban – vajon ki állhat mögötte?

Egy "gyanús" blogbejegyzésben láttak napvilágot a súlyos, elképesztő vádak. Igazságtartalmuk kérdéses. A blog kilétét és szerzőjét is homály fedi – bár a bejegyzés aláírásában Szilágyi Liliána húga neve szerepel, de kérdéses, hogy valóban Gréta írta-e ezeket a sorokat. Liliána menedzsere nem nyilatkozott az ügyben.

A blogbejegyzés tartalmáról a Bors írt elsőnek.

Hosszú Katinka és Szilágyi Liliána a női 200 méteres pillangóúszás elődöntője után a 17. vizes világbajnokságon a Duna Arénában 2017. július 26-án. MTI Fotó: Illyés Tibor

Mint ismert, Szilágyi Liliána úszónő erőszakkal vádolta meg édesapját néhány hete. Húga, Szilágyi Gerda édesapjuk védelmére kelt korábban, és most újabb, megdöbbentő dolgokat írnak Liliánáról egy blogbejegyzésében – Szilágyi Gerda nevével.

Mindenki jobb, ha tudja, hogy a nővéremnél nagyobb szarkeverő nincs a világon. Jelenlegi kapcsolata csak alibi. Az, hogy ma is verseny sportolhat csak annak köszönheti, hogy gyengéd intim kapcsolatokat ápolt néhány kiemelkedő versenyzővel, akik befolyással bírnak a sportszakmában, mint Cseh László és Hosszú Katinka. Több kapcsolatot is tönkretett már zabolátlan természetével- élete maga a fertő. Hosszú Katinka is miatta hagyta el a férjét, de aztán csúnyán pofára lett ejtve ahogy sokan mások is