Bocsánatot kért Will Smith Chris Rocktól, és elítéli az erőszak minden formáját

A Telex cikke szerint egy amerikai idő szerint hétfő délutáni Instagram-posztban kért bocsánatot Will Smith Chris Rocktól, miután az Oscar díjkiosztó gáláján pofon vágta a humorista-műsorvezetőt, miután az felesége betegségből eredő kopaszságán élcelődött.

Az elhíresült pofon a 94. Oscar-díj gáláján

A friss Oscar-díjas Will Smith az Instagram-posztban többek között azt írta, hogy "elfogadhatatlan és megbocsáthatatlan" volt a viselkedése:

„Az erőszak minden formája mérgező és pusztító. (…) Az én rovásomra elhangzó viccek a munkám részét képezik, de a Jada egészségi állapotával kapcsolatos vicc túl sok volt számomra, és érzelmileg reagáltam rá. Szeretnék nyilvánosan bocsánatot kérni tőled, Chris. Kilógtam a sorból, és tévedtem. Zavarban vagyok, és a tetteim nem illenek ahhoz a férfihoz, aki lenni szeretnék. A szeretet és a kedvesség világában nincs helye erőszaknak.”

- írta Smith a bejegyzésében a Telex fordítása szerint.

A díjkiosztón Chris Rock, mielőtt a győztes dokumentumfilm nevét felolvasta volna, elsütött gy poént Jada Pinkett Smithre, Will Smith feleségére utalva, mikor azt mondta, hogy várja a G.I. Jane második részét. Jada Pinkett Smith ugyanis kopaszon jelent meg a díjkiosztón, miután egy betegség (alopecia) mitt kihullott a haja. Chris Rock a kopaszságát kötötte össze az említett G.I. Jane című filmmel, amelyben Demi Moore leborotváltatta a haját.

Will Smith ezen húzta fel magát és ment fel a színpadra és kevert le élő adásban egy pofont Rocknak, majd kétszer is jól hallhatóan azt üvöltötte, hogy "Ne vedd a kibaszott szádra a feleségem nevét". A színész, aki a Richard király című filmben nyújtott alakításáért megkapta a legjobb színésznek járó Oscar-díjat, már az Oscar-szobor átvételekor mondott beszédében is bocsánatot kért a viselkedéséért, tettét azzal magyarázta, hogy védi a családját, de azt is hozzátette, hogy színészként tudja, hogy jóval többet kell elviselnie.

Az Instagram-posztban Smith ismételten elnézést kért az Akadémiától, a műsorban résztvevőktől, és mindenkitől a világon, aki látta a pofont.

„Mélységesen sajnálom, hogy a viselkedésem beszennyezte ezt, az egyébként csodálatos utazást mindannyiunk számára”

– írta a posztban a Telex fordítása szerint, és azt is hozzátette, hogy folyamatosan dolgozik saját magán.

Chris Rock egyelőre nem tett felejelentést az eset miatt, ezt azonban még megteheti. Ha ez megtörténne, Will Smithnek hat hónapos börtönbüntetéssel és 100 ezer dolláros pénzbüntetéssel is számolnia kellene a kaliforniai törvények értelmében.

A cikk szerint az Oscar-díjakról döntő Amerikai Filmakadémia elítélte az esetet és vizsgálatot is indított. A vizsgálat eredménye további következményekkel is járhat még, összhangban a kaliforniai törvényekkel és a testület saját szabályaival – közölte a testület. (Arról megoszlanak a vélemények, hogy tényleg spontán akció volt-e a pofon, vagy megrendezett jelenet.)