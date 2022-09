Hoppá! Berki Mazsit váratlan helyszínen kapták lencsevégre, kislánya és új szerelme is ott voltak

Berki Mazsi ismét szerelmes, ám leendő anyósa nincs elragadtatva tőle, amit egy posztban ki is fejtett.

Ahogyan arról a Blikk elsőként beszámolt, Berki Mazsira ismét rátalált a szerelem egy üzletember, Zoltán személyében, ami egy új élet kezdetét is jelentette az özvegy számára. Lapunk azt is megörökítette, ahogy Mazsi egy hetvenötmilliós luxusterepjáróval érkezett meg a TV2 stúdiójához, illetve az is kiderült, hogy új párja anyagilag is támogathatja őt.

Kép: Youtube

Egy olvasónk pedig a napokban lencsevégre kapta, amint Mazsi, a Berki Krisztiántól született kislánya, Emma, valamint Zoltán hármasban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren tartózkodtak, láthatón nagy harmóniában.

Mazsi és párja már hónapokkal ezelőtt összejöttek, sőt, Zoltán Berki Krisztián baráti társaságához tartozott, a lány is innen ismerhette őt, akivel állítólag megcsalta az egykori labdarúgót, aki ezért is költözött el a közös otthonukból.