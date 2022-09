Berki Mazsit új párja szponzorálja, elképesztő luxusautóval jár

Mint arról a Blikk elsőként beszámolt, Berki Mazsira néhány hónappal ezelőtt rátalált a szerelem a vidéki egyedülálló édesapa, Zoltán személyében. A férfi sikeres vállalkozó, így nemcsak lelki, hanem anyagi támaszt is tud nyújtani az elhunyt Fradi-vezér özvegyének.

Lapunk tegnap reggel a TV2 székháza előtt fotózta le Mazsit, akit a Mokkába hívtak be vendégnek, hogy az előtte álló feladatokról kérdezzék, hiszen hamarosan feltűnik majd a csatorna táncos show-jában. A Dancing with the Stars versenyzője az adásra egy hatalmas és igen feltűnő luxusautóval érkezett. Már csak az a kérdés, honnan futotta egy ilyen járgányra Mazsinak, akiről köztudott, hogy elhunyt férje, Berki Krisztián után rengeteg adósságot örökölt.

A Blikk úgy tudja, a fiatal özvegy az új autóját a párjának, Zoltánnak köszönheti, aki sikeres és igen tehetős üzletember. Luxusautókkal foglalkozik, így bizonyára a csúcskategóriás járgányhoz is az ő jóvoltából jutott hozzá Mazsi. A vidéki vállalkozó azonban nemcsak ebben segíti szerelmét, anyagi gondok esetén is számíthat rá Berki özvegye.

– Zoltán ismerte Krisztiánt, és tisztában volt azzal, milyen anyagi gondokkal küzd. Amikor meghalt, azonnal felajánlotta a segítéségét, úgy tudom, a temetés költségeibe is beszállt, és az adósságok rendezésében is számíthat rá Mazsi

– mondta a lapnak egy közeli ismerősük.

Arról, hogy Mazsi milyen autóval érkezett a forgatásra, a Blikk.hu oldalán olvashatnak.