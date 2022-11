Curtis szerint védekezési mechanizmus volt, hogy nem jelent meg a koncerteken

Egy celebes műsorban beszélt arról Majka volt fellépőtársa, hogy hogyan romlott meg a kapcsolata az ózdi rapperrel.

A Celeb vagyok, ments ki innen! legutóbbi részében Curtis (Széki Attila) Varga Ádámmal és a nézőkkel is megosztotta, hogy mikéép is romlott meg kapcsolata Majkával, és mi vezetett odáig, hogy végül elváltak útjaik – olvasható a Blikk cikkében.

Fotó: Facebook/Curtis

A lap szerint korábban Curtis egy közeli ismerőse azt nyilatkozta nekik, hogy Curtis magánéleti problémái (barátnőjével való se veled-se nélküled kapcsolata, és testvére körüli botrányok) miatt érezhető volt, hogy újra elindult a lejtőn (egyszer már a kábítószerezés miatt Majka kitette az együttműködésből, miután Curtis nem lépett fel egy koncerten), Majka is azt nyilatkozta, hogy fellépőtársa újfent a drogok rabjává vált, ezért váltak ismét egymástól.

Egy stábtag azt is elárulta a lapnak, hogy Curtis nem érezte azt, hogy egyenrangú fél lenne, vagy hogy olyan elismerést kap, ami kifejezi, mennyit is tett bele a produkcióba, ezért is alakult ki a két rapper közt feszültség.

Curtis a műsorban az ügyről a következőt mondta csapattársainak a cikk szerint:

Az első összeveszés miattam történt, a kábítószerproblémáim miatt. Elmentem elvonóra. Be kellett látnom, hogy ez nemcsak a karrierem, hanem az életem miatt is fontos lépés. Egyébként a mai napig járok pszichiáterhez beszélgetni. Ezek után mi újra összeálltunk. Nyáron ismét volt egy balhénk, de nem a kábítószer miatt. (...) Nekem azért is volt fontos ez a műsor, mert egy függő ember napi szinten nem tud úgy helytállni, hogy ez ne bukjon ki. Ezért is akartam, hogy lássák a nézők, hogy képben vagyok. (...) Egy idő után eltávolodtunk nagyon mi a Petivel egymástól. Azt éreztem, hogy próbál kialakítani egy főnök szerepet közöttünk. Mivel együtt értük el a sikereinket, én ezt nem akartam. Én nem egy zenekartag voltam, hanem a másik frontember. Egyenrangú társként kellett volna kezelni, de nem éreztem ezt, és így elmentünk egymás mellett. És akkor már így gyűlik bennem, gyűlik, gyűlik...az a baj, nekem ez egy ilyen védekezési mechanizmus, hogy én nem megyek el.

– mondta el Curtis, aki hozzátette, hogy ha nem tud százszázalékos Curtis lenni, akkor nem szeretné, hogy ezt is lássák az emberek. Ezek után viszont jött a sárdobálás, hogy ismét a drogokhoz nyúlt, holott nem, csak ezt a korábbi drogozása miatt mindig elő lehet húzni.

Majka kihozott egy posztot, de félreérthetően írta, és maradt egy kiskapu. Azóta nem is beszéltünk. De jobb is így, nem is szeretnék vele beszélni. Már akkor sem kellett volna kibékülni. Ez nem egy együttes volt, csak összeálltunk. Én is csak a nagykoncerteket csináltam volna, ha annyit keresek, mint Peti, de sajnos ez nem így volt

- fejtette ki a többieknek. Arra is kitért, hogy jó visszaigazolás, hogy ebben a műsorban szerepelhet, mert egy igazi függő, ha bekerülne, akkor pár napot alatt kibukott volna.