Istenes Bence YouTube-on is elérhető podcastja igazi tabudöntögető szórakozás. Most például a műsorvezető vendégként szerepelt, az irányítást pedig átadta párjának, Csobot Adélnak.

Ezúttal szó esett Adél legutóbbi Dancing With The Starsban viselt ruhájáról is.

– Szerettem volna nőies lenni

– mondta Adél.

– Hát nagyon jól nézel ki! És látom, nem csak a Dancingben voltál melltartó nélkül, hanem itt is

- provokálta szerelmét Istenes.

Amúgy őszintén szólva, nem értem, hogy miért rökönyödünk meg 2022-ben azon, hogy valakinek áll a mellbimbója, és melltartó nélkül táncol

– vetette oda Csobot.

A teljes beszélgetést itt is elérheti: