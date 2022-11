Ördög Nóráék meg akarták lepni a rajongóikat, de nem igazán sikerült nekik

Nagy hírt árultak el – amire mindenki számított.

Ha valaki nyomon követi a hazai bulvárközeget, jól tudja: Ördög Nóráék az elmúlt négy évben mindig előrukkoltak valamilyen ünnepi dallal karácsony környékén. Most pedig bejelentették: idén is készítenek egy számot, sőt! Már el is kezdték a stúdiómunkálatokat.

A családi közösségi oldalukon számoltak be a hírről, ami aligha érhette sokként a rajongókat, akik szinte már magától értetődőnek veszik, hogy érkezik egy ilyen ünnepi „meglepetés”.

Korábban az ünnepi dalukon közreműködtek már többek között Kocsis Tibivel, Tóth Andival és Vastag Tamással is, úgyhogy valószínűleg idén is számíthatunk egy „sztárvendégre”.

Idén is lesz karácsonyi dal! Tartozunk egy vallomással, már túl is vagyunk a stúdiómunkák kezdeti lépésein, de mielőtt elkotyognék valami titkosat, ki emlékszik a tavalyi dalra?

– írják Instagramon.