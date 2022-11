Britney Spears ismét teljesen meztelen, és azt üzeni: "szeretek szopni"

Ezúttal a fürdőkádból adott magáról életjelet a 2000-es évek elsőszámú popdívája.



Fotó: Instagram/Britney Spears

Britney Spears szigorúan csak azokat a testrészeket takarja, amelyek már nem mennének át az Instagram-szűrőjén.

A képekhez írt szöveg viszont több mint érdekes, az énekesnő követői szóvá is tették, hogy valakinek előzetesen felül kéne vizsgálnia, hogy miket írkál. Britney ugyanis ezt vetette oda:

I like to suck !!! Never professional pics … sucking comes easy for me !!! Keep clapping bitch !!!