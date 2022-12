Újabb szintre emelik a performanszukat Klárikával.

MTI/Czeglédi Zsolt

Kétségtelen, hogy Korda Gyuri és Balázs Klári duója reneszánszát éli, hiszen manapság a fiatalok körében is egyre népszerűbbek. Valószínűleg ennek okán dönthettek úgy, hogy feladják eddigi rutinjukat, amit már több évtizede követnek, és ezután nem csak ketten fognak fellépni a koncertjeiken.

Jövőre plusz kilenc fő áll majd mögöttünk, egy komplett élő zenekar, vokálosok és táncosok is. Ha Isten megsegít minket, akkor csak nagy volumenű koncertjeink lesznek. Kell nekünk is az bizonyos plusz érzés a színpadon. Nem mondom, hogy rossz csak kettesben lennünk, de kell a motiváció. Szintet lépünk, talán ez a jó kifejezés. Nem is tehetünk mást. Változnak az idők és vele változunk mi is