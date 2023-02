Weisz Fanni nagy ötlete támadt, de a családjának is bele kell egyeznie

A híres modell azt szeretné, ha a nagyszülei Pécsről Budapestre költöznének, hogy együtt lehessen a család.

A Ripost cikke szerint Weisz Fanni azt szeretné elérni, hogy a családja a közelében legyen, és van is rá egy ötlete, ám ehhez még kell a család beleegyezése is.

Weisz Fanni, a Milánói Világkiállítás magyar arca a magyar pavilon installációjánál a Sziget Fesztivál második napján, 2015. augusztus 13-án

Fotó, címlapkép: MTI/Mohai Balázs

Szeretném, ha a családom közel lenne, így a nagyszüleim is. Nagyon örülnék, ha felköltöznének Pécsről és akkor mindannyian együtt lehetnénk

– mondta el a lapnak a modell, aki tudja, hogy ennek van még némi akadálya, de igyekszik a nagyszülőket megpuhítani.

Papáéknak gyönyörű családi házuk van Pécsett. Ott nőtt fel az anyukám is, a nagyszüleim építették. Az a hely jelentette mindig számunkra is a nyugalmat és a biztonságot, így nem könnyű megválni tőle. Ahhoz, hogy ideköltözzenek, el kéne adni, ezért érthető, hogy számukra sem könnyű ezt a hatalmas döntést meghozni. Mégis úgy érzem, hogy egyre inkább hajlanak rá

– mesélte Weisz Fanni. A modell azt is elmondta, amíg még Pécsen lakott, akkor az édesanyjával és testvérével szinte naponta mentek át a nagyszülőkhöz, de mita a fővárosban élnek, jó ha havonta látja őket. Ráadásul úgy érzi, hogy mintha mostanában a nagyapja is jobban hiányolná őket, ami miatt egyre erősebb benne is a költözés gondolata.