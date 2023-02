Hedonizmus a köbön! Így írta alá Kucsera Gábor egy fiatal lány melleit

Sorra esnek ki a csontvázak Kucsera Gábor szekrényéből.

Nemrég robbant a hír, hogy Kucsera Gábor házassága Tápai Szabinával véget ért, miután a világbajnok magyar kajakozó többször is megcsalta a feleségét. Ez idő alatt arról is mentek a találgatások, hogy Dudás Miki kapcsolata véget ért-e a feleségével, Szigligeti Ivettel, mivel felmerült, hogy a második gyermekük születése után megromlott a viszonyuk, sőt, Miki el is költözött a közös otthonukból, ám a felesége egy interjúban mindezt cáfolta – említi fel a Blikk.hu.

Fotó: Facebook/Kucsera Gábor

Mindenesetre Dudás nem volt rest megosztani a nagyérdeművel fiatalkoruk csajozási sztorijait a Szerencsekerékben.

„Az első felnőtt világversenyén, egy világbajnokságon, ami pont itthon volt, Szegeden, robbant be Kucsera Gábor. Sikeres sportoló volt, nagyon szerették a lányok, én fiatalként odavergődtem. Kimentünk a verseny után a közönséghez autogramot osztani, én odavergődtem a Kucsi mellé, hátha csurran-cseppen valami. Mindenki a Kucsit akarta, rólam azt sem tudták, ki vagyok, csak mentem utána. Oda is jött egy fiatal lány, mondta hogy szeretne autogramot. Mondta neki a Kucsi poénból, hogy akkor a cicire, ha lehet. A csajszi fogta, majd mindenki előtt elővette mind a két mellét. Kucsera aláírta az egyiket, én meg a másikat"

– nosztalgiázott Miki óriási vigyorral az arcán.