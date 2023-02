Hullámvölgybe került Balázs Andi kapcsolata, drasztikus döntést hozott

Balázs Andi úgy érezte, nem fejlődik a kapcsolatuk, ezért összepakolta a holmiját, és elköltözött a párjától.

Balázs Andi és szerelme, Gábor már két évtizede alkot egy párt, úgy érzik: egymás személyében rátaláltak a másik felükre. De nem volt ez mindig így. A kritikus 7. esztendő megtépázta a kapcsolatukat.

„A hetedik évben fogtam magam, és elköltöztem. Akkor lettem harmincéves, rögtön jött, hogy hova tart az életem, mi lesz most velem. Nem volt benne semmilyen nagy dráma, csak éreztem, hogy csak úgy ülünk egymás mellett, olyan semmi nem történik időszak volt. Fogtam magam, nem veszekedve, nem kiabálva, nem csúnyán, hanem az volt, hogy csak elmegyek. Sírtunk egy kicsit, és mondta, hogy jó, rendben van” – mondta Balázs Andi a Kadarkai Endrével folytatott beszélgetésben, A Nemek Igenje című műsorban.

Nem bírták sokáig egymás nélkül, pár hónap után kezdtek újra találkozni. Romantikus üzenetben hívta randevúzni Andit a szerelme.

„Kedves Andrea! Én Gábor vagyok a második kerületből. Azt szeretném kérdezni, hogy esetleg egy randevúra elhívhatnám-e önt, mert itt ülök, és azon gondolkozom magányomban, hogy mit is csinálunk mi?” – ecsetelte Andi, hozzátéve, hogy ezután újra randevúzni kezdtek, úgy, mintha akkor ismerték volna meg egymást.

Ezt követően újraépítették a kapcsolatukat.

„Feljöttek azok a sérelmek, amiket nem beszéltünk meg korábban, nem kiabáltunk, nem volt sértődöttség, de én bőgtem, mint az állat, ő nyugtatgatott, aztán ő volt kiborulva egy-egy helyzeten. Ez egy folyamat volt, eltelt három hónap ebben új ismerkedési szakaszban. Abszolút komolyan csináltuk ezt végig, nem jöhetett fel hozzám, nem adtam puszit a szájára; mi ismerkedtünk. Nem azt volt, hogy csináljunk úgy, mint ha nem történt volna semmi, mert akkor nem oldottuk volna meg” – taglalta a színésznő.

Több hónap telt el így, aminek Gábor vetett véget egy humorosa telefonnal.

"Csörgött a telefonom, és megkérdezte, hogy: »Mit csinálunk, te?« Elkezdett nevetni, és azt mondta, hogy »Légy szíves, dobj be pár rongyot egy táskába, fogd meg a kutyánkat, és gyere haza!«. Ez így is történt. Fogtam magam, bedobtam pár rongyot, beültem az autóba, és hazamentem. Ott álltam újra a régi életem új kapujában, és kezdtük az egészet elölről. Meggyőződésem, most már elmondhatom 21 év után, hogy nagyon jól tettem, amit tettem” – mesélte Balázs Andi a kapcsolatukról A Nemek Igenje című műsorban.