Ügyvédjén keresztül üzent H. Zoltán divattervező

Kijöhetett a rács mögül H. Zoltán divattervező, akit októberben tartóztattak le egy másik férfival együtt drogkereskedelem gyanúja miatt.



Fotó: RTL

Megszüntette a gyanúsítottak letartóztatását, és augusztus 20-ig nyomkövetős bűnügyi felügyeletbe helyezte őket.

A divattervező ügyvédje, dr. Arató György elmondta, Zoltán az elmúlt hónapok megpróbáltatásai ellenére is örül, hogy az otthonában várhatja büntetőügye alakulását – írja a Blikk.hu.

– fogalmazott a jogi képviselő, aki az első, otthon töltött éjszaka után is egyeztetett a védencével.

Zoltán jól van, nem törte meg a börtön, de vissza kell szoknia a régi életébe. Ez most egy másik élet számára ennyi idő után, és ezt is meg kell szoknia, éppen ezért most arra kérek mindenkit az ügyfelem érdekében, hogy egyelőre ne bolygassák, ne keressék se az ismerősök, se a sajtó... Időre van szüksége az elmúlt hónapok után.