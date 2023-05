Hatalmas meglepetés a The Voice zsűritagjainak névsora

Bemutatta a The Voice tehetségkutató négy zsűritagját és műsorvezetőjét az RTL szerdán.

Meglepetés a zsűritagok neve. Forrás: The Voice

A mentorok személyéről szóló pletykáknak csupán csak egy része bizonyult igaznak – írja a Femina.

A The Voice az idén a szünetre vonuló X-Faktort váltja – ezt Kolosi Péter, az RTL programigazgatója jelentette be, még februárban. A The Voice zsűritagjai közé bekerült két rapper is. Curtis és Manuel, aki a 2019-es X-Faktorban az elődöntőben esett ki, a tehetségkutató férfi mentorai. Mellettük Miklósa Erika opera-énekesnő és Trokán Nóra színésznő zsűrizik. Előbbi 2014-től a Virtuózok című komolyzenei műsor zsűritagja volt négy évadon át.

A The Voice műsorvezetője otthonosan mozog a tehetségkutatók világában: Istenes Bence korábban az X-Faktort is vezette. Azt szintén elárulták, mennyit lehet nyerni: az első évad nyertese 36 millió forinttal gazdagodik.

A The Voice meghallgatásain a zsűritagok úgy választják ki versenyzőiket, hogy az első megmérettetésen nem látják, csak hallják őket, így csupán a fülükre és a megérzésükre tudnak hagyatkozni.