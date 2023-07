Megházasodott Palvin Barbi!

A gyönyörű modell és kedvese tegnap mondták ki egymásnak a boldogító igent – írta meg a Life.hu.

Fotó: realbarbarapalvin/Instagram

Mindenki kedvenc hollywoodi párja július 15.-én, hazánkban kimondta a boldogító igent.

Erről a tervről is halhattunk már korábban, ugyanis mikor bejelentették az eljegyzést, elmondták, hogy az esküvőt Magyarországon szeretnék tartani. Senki sem számított azonban arra, hogy ilyen gyorsan sor kerül a nagy napra. A Life.hu megírta, hogy a fiatalok tegnap egy Budapesthez közeli településen fogadták egymásnak örök hűségüket, körülvéve szeretteikkel.

"Már korábban hallottuk, hogy valami nagy esemény készülődik közelben, így elmentünk és körbenéztünk egy kicsit. Nem is kellett sokat várni, a délután folyamán azt láttuk, hogy gyülekezik a helyszínen a násznép. Egyszer csak a menyasszonyt is megpillantottuk, fantasztikusan nézett ki, a lélegzetünk is elállt"