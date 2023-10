Hogyan kombináljuk a férfi mokaszinokat különböző ruhákkal?

A mokaszin a férfiak esetében hazánkban még viszonylag ritkán választott lábbeli. Pedig ősszel és nyáron is remek döntés, ha a hanyag elegancia követői vagyunk. A kényelmes lábbeli sokféle színben és stílusban kapható, ráadásul kifejezetten jól áll az elegánsabb szettekhez. (x)

Mokaszin és zakó – egy tökéletes kombináció

A mokaszin eredetileg az amerikai őslakosok lábbelijének formájából alakult ki. Az egyik legkényelmesebb cipő ráadásul, ami egyaránt jól használható a lazább hétköznapokon, mint ahogyan az irodai munkanapokon is. A mokaszin összességében egy minimalista stílusú cipőnek számít, amit titokzoknival vagy zokni nélkül viselünk, és pont ez a minimalizmus az, ami miatt jól áll egy lazább zakóhoz is. Nem véletlen, hogy például az olasz divatot kedvelők előszeretettel választják az elegánsabb stílus részeként. A mokaszin egyébként tipikus mediterrán lábbeli lett, hisz ez a cipő az, ami még nem szandál, de már nem az a nagyon zárt oxford vagy derby, ami nehezen szellőzik. A mokaszin kiválóan szellőzik és puha talpának köszönhetően rendkívül kényelmes. A kulcs pedig a puha talpnál van, ami megkülönbözteti a mokaszint a loafertől. Utóbbi egyébként hasonló, sokan ezért is keverik vele össze. Viszont a mokaszin alapvetően egy puha cipőtípus, ami pontosan emiatt kiváló nyári viselet zokni nélkül is, hiszen a puhasága végett nem fogja feltörni a bőrünket. Zakóval kombinálva például nyáron tökéletesen hozhatjuk ezt a kicsit mediterrán, laza, mégis elegáns stílust. Ősszel pedig a még kevésbé hűvös időben kifejezetten jól áll egy bőrdzsekivel, átmeneti kabáttal kombinálva.

Mokaszin sportos viselethez – az igazi, nyárias megjelenéshez

A férfi mokaszin kiváló társa a rövidnadrágnak, legyen az farmerből vagy szövetből. Inggel kombinálva pedig remek választás nyaralásokkor, baráti összejövetelkor, amikor szeretnénk egy kis sikket csempészni a ruházatunkba. A mokaszin mindig ad egyfajta eleganciát a szettünkhöz, hiszen alapvetően egy olyan lábbeliről van szó, ami szinte üvölti, hogy a viselője ad magára. Egy minőségi, tiszta bőr mokaszin pedig már ránézésre is igényes, stílusos dizájnt képvisel. Nyaraláskor ki is használhatjuk ezt a stílusos formát a mokaszin esetén, hiszen nyugodtan elmehetünk benne egy városnéző túrára, ahol útközben betérve egy étterembe sem leszünk stílustalanok. A mokaszin sportosabb és elegánsabb rövidnadrágokhoz is kiváló, amiért fiataloknak is kifejezetten ajánlott viselet. Mokaszinból pedig egyébként is már többféle stílus kapható.

Mokaszin és szaggatott farmer – vagány viselet még ősszel is

A most divatos szaggatott farmerek és lazább szabású nadrágok kifejezetten jól mutatnak mokaszinnal, a szettünknek ezzel a kombinációban ugyanis egyfajta bohém, hippis stílust kölcsönöznek, amit kiválóan tudunk használni az őszi hétköznapokon is. Egyszerre lesz stílusos és laza a szettünk, amihez pedig farmerkabát, bőrdzseki vagy szövetkabát is jól áll. A mokaszin pedig kifejezetten hozza az őszies hangulatot, ha például puha velúr bőrből választunk belőle.

