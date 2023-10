Krausz Gábor megtalálta, mi segít neki a magánéleti válságban

Megtörte a csendet, válása után most először állt kamerák elé Krausz Gábor. Teljesen átalakult az élete, családja segíti most mindenben.

Fotó: TV2

A Dancing with the Stars most, magánéleti válsága idején igazi terápiát jelenthet Krausz Gábor számára. Már korábban is hívták a táncos műsorba, de hezitált.

Ahogy másoktól hallottam, annyira kiszakította őket a valóságból, más megvilágításba helyezte a dolgokat, meg az életüket, hogy úgy voltam vele: most elvállalom

- mondta a sztárséf a Tények Extrának.

Gábor örül, hogy ki tud szakadni a mindennapok problémáiból, ez most sokat segít neki.

Most, hogy hetek óta próbálunk, igaz az, hogy kiszakít a hétköznapi problémákból, az alatt a másfél-két óra alatt semmi másra nem koncentrálok, csak a táncra ez nagyon sokat segít és ezáltal önbizalmat is ad

- nyilatkozta Tóth Gabi válófélben lévő férje.